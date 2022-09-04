Глава израильской разведки "Моссад" приедет в США для обсуждения сделки с Ираном

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа 5 сентября отправится в США для обсуждения рисков, связанных с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом рассказал премьер-министр Израиля Яир Лапид.

"После моего разговора с президентом [США Джо] Байденом в прошлую среду директор разведки "Моссад" завтра отбывает в Вашингтон для проведения ряда встреч, призванных довести до сведения американской администрации нашу позицию относительно опасностей, заложенных в соглашении [с Ираном]", — приводит его слова Jerusalem Post.

Лапид уточнил, что представленные Израилем замечания по сделке с Ираном в Вашингтоне учли, но добавил, что не может раскрыть всех подробностей по этому вопросу.

"Я говорю это осторожно, но в то же время это работает. Оговорки, которые мы представили американской администрации, были учтены. Мы также говорили с другими нашими партнёрами", — пояснил израильский премьер-министр.