Россиянам рассказали, какой сорт риса самый вредный

Белый шлифованный рис может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По мнению эксперта, лучше употреблять такой продукт в слегка недоваренном виде. При этом рис должен быть холодным, подчеркнула специалист.

"Если мы остудим отварной белый рис и потом смешаем его с овощами или салатом, то тем самым мы снизим негативное воздействие, сахар в крови будет пониматься медленнее, опасного скачка глюкозы удастся избежать", — отметила Соломатина.

Специалист добавила, что белый рис полезно есть при отравлениях. По словам диетолога, супы на основе отварного продукта способны вывести вредные вещества из организма. Однако на этом его плюсы заканчиваются.

Врач также рассказала, что наиболее полезен бурый неочищенный рис, так как в нём содержится большое количество калия, кальция и магния. Но и его стоит есть с осторожностью при заболеваниях, которые связаны с нарушением обмена веществ.