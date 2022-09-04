"Особенно много забивает": Защитник "Зенита" Дуглас Сантос похвалил "Спартак" перед очным матчем

Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос назвал нынешний "Спартак" лучшим за все три года, что играет в России. Об этом футболист заявил в интервью "Матч ТВ".

"Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший "Спартак", который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за всё это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает", — заявил бразилец.

Он также заметил, что для "Зенита" главная цель матча против "Спартака" — победа. Для этого петербуржцы постараются сфокусироваться на сильных сторонах "красно-белых" и лидерах команды.