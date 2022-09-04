"Особенно много забивает": Защитник "Зенита" Дуглас Сантос похвалил "Спартак" перед очным матчем
Дуглас Сантос назвал нынешний "Спартак" лучшим за последние три года
Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос назвал нынешний "Спартак" лучшим за все три года, что играет в России. Об этом футболист заявил в интервью "Матч ТВ".
"Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший "Спартак", который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за всё это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает", — заявил бразилец.
Он также заметил, что для "Зенита" главная цель матча против "Спартака" — победа. Для этого петербуржцы постараются сфокусироваться на сильных сторонах "красно-белых" и лидерах команды.
Матч "Спартак" — "Зенит" в рамках 8-го тура РПЛ состоится в Москве на стадионе "Открытие банк арена". Начало матча в 20:00. Перед игрой основных составов свою встречу провели легенды двух клубов. Сильнее оказались представители "Спартака" — 2:1.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов