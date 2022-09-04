Рогов: Оставшиеся на Запорожской АЭС члены миссии МАГАТЭ планируют уехать 6 сентября
Члены миссии МАГАТЭ, оставшиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), планируют уехать 6 сентября. Однако их пребывание на станции может и продлиться, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Касательно миссии. Она в рабочем порядке у нас находится до пятого числа, предварительно, то есть завтра ещё работают, а шестого — выдвигаются. Это пока предварительно. Могут своё пребывание продлить", — сказал он.
Ранее сообщалось, что на станции остались 13 человек, которые будут находиться там до 5 сентября.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара.
ТАСС / Сергей Мальгавко