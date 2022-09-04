Рогов: Оставшиеся на Запорожской АЭС члены миссии МАГАТЭ планируют уехать 6 сентября

Члены миссии МАГАТЭ, оставшиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), планируют уехать 6 сентября. Однако их пребывание на станции может и продлиться, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Касательно миссии. Она в рабочем порядке у нас находится до пятого числа, предварительно, то есть завтра ещё работают, а шестого — выдвигаются. Это пока предварительно. Могут своё пребывание продлить", — сказал он.