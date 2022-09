Группа "Тату" выступила в Минске впервые после распада в 2011 году

Лена Катина и Юлия Волкова исполнили на сцене такие хиты, как "Не верь, не бойся, не проси", All the Things She Said и "Нас не догонят". На стадионе перед фанатами было организовано грандиозное представление. На сцену девушки выехали на огромном тягаче с цистерной. Их выступление сопровождалось танцевальными номерами.