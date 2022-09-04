Группа "Тату" выступила в Минске впервые после распада в 2011 году

Группа "Тату" выступила в Минске впервые после официального распада в 2011 году. Воссоединение коллектива произошло в рамках фестиваля Ovion на стадионе "Динамо".

Лена Катина и Юлия Волкова исполнили на сцене такие хиты, как "Не верь, не бойся, не проси", All the Things She Said и "Нас не догонят". На стадионе перед фанатами было организовано грандиозное представление. На сцену девушки выехали на огромном тягаче с цистерной. Их выступление сопровождалось танцевальными номерами.

Группа "Тату" была образована в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. Она считается одним из наиболее успешных российских поп-коллективов, которому удалось добиться популярности во всём мире. Проект официально распустили в 2011 году, после чего Катина и Волкова начали сольную карьеру.