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4 сентября, 09:50

Группа "Тату" выступила в Минске впервые после распада в 2011 году

Группа "Тату" выступила в Минске впервые после официального распада в 2011 году. Воссоединение коллектива произошло в рамках фестиваля Ovion на стадионе "Динамо".

Концерт "Тату" в Минске. Видео © "ВКонтакте" / t.A.T.u. | ТАТУ | TATU

Лена Катина и Юлия Волкова исполнили на сцене такие хиты, как "Не верь, не бойся, не проси", All the Things She Said и "Нас не догонят". На стадионе перед фанатами было организовано грандиозное представление. На сцену девушки выехали на огромном тягаче с цистерной. Их выступление сопровождалось танцевальными номерами.

Группа "Тату" была образована в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. Она считается одним из наиболее успешных российских поп-коллективов, которому удалось добиться популярности во всём мире. Проект официально распустили в 2011 году, после чего Катина и Волкова начали сольную карьеру.

По этим популярным вещам из 90-х скучают все, кому за 30

По этим популярным вещам из 90-х скучают все, кому за 30

Ранее Лайф рассказывал, что солистка "Тату" Лена Катина вышла замуж за онкологически больного миллионера Спиридонова . Бракосочетание прошло в одном из московских МФЦ в день рождения жениха. Сама Катина пока не показала фото со свадьбы. Вероятно, ждёт снимков от профессионального фотографа. Спиридонов рассказывал, что "как обычно, нужно отмучиться с фотографом".

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"ВКонтакте" / t.A.T.u. | ТАТУ | TATU

Григорий Воронцов

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