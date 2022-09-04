В сборной России предсказали, когда российские клубы вернутся в еврокубки

Российские футбольные клубы могут вернуться в европейские турниры через два года. Об этом "РБ Спорт" заявил тренер сборной России Виктор Онопко.

"Не могу сказать конкретно, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу", — заявил Онопко.