В сборной России предсказали, когда российские клубы вернутся в еврокубки
Тренер сборной России заявил, что российские клубы вернутся в еврокубки через два года
Российские футбольные клубы могут вернуться в европейские турниры через два года. Об этом "РБ Спорт" заявил тренер сборной России Виктор Онопко.
"Не могу сказать конкретно, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу", — заявил Онопко.
В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в этом сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.
ТАСС / Станислав Красильников