НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 09:46

В сборной России предсказали, когда российские клубы вернутся в еврокубки

Тренер сборной России заявил, что российские клубы вернутся в еврокубки через два года

Российские футбольные клубы могут вернуться в европейские турниры через два года. Об этом "РБ Спорт" заявил тренер сборной России Виктор Онопко.

"Не могу сказать конкретно, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу", — заявил Онопко.

Сборная России по футболу может провести в сентябре товарищеский матч с Киргизией

Сборная России по футболу может провести в сентябре товарищеский матч с Киргизией

В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в этом сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров