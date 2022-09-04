Правительство России будет решать, жители каких стран могут получить турвизу на полгода
Правительство России будет принимать решение об утверждении перечня иностранных государств, граждане которых могут получить туристическую визу на полгода на основании подтверждения бронирования гостиницы. Соответствующими полномочиями Кабмин РФ наделил сам себя.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 256 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — указывается в сообщении.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".
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