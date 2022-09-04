Рогов заявил об отсутствии обстрелов Запорожской АЭС 4 сентября

Воскресная обстановка в Энергодаре относительно спокойная, а обстрелов Запорожской АЭС не происходит. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Обстрелов, прилётов не было, на атомную станцию тоже ничего не прилетало", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, ситуация спокойная и сегодня один из немногих относительно тихих дней в регионе.