НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 09:40

Рогов заявил об отсутствии обстрелов Запорожской АЭС 4 сентября

Воскресная обстановка в Энергодаре относительно спокойная, а обстрелов Запорожской АЭС не происходит. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Обстрелов, прилётов не было, на атомную станцию тоже ничего не прилетало", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, ситуация спокойная и сегодня один из немногих относительно тихих дней в регионе.

Снаряд ВСУ поразил один из энергоблоков ЗАЭС

Снаряд ВСУ поразил один из энергоблоков ЗАЭС

Ранее Лайф рассказывал о том, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Как уточнил Владимир Рогов, переток поступал только на освобождённые территории Запорожской и Херсонской области.

Обложка ©

Telegram-канал Владимира Рогова

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров