Кабмин одобрил выделение субсидий на борьбу с несанкционированными свалками в городах РФ

Правительство Российской Федерации одобрило выделение средств на борьбу с несанкционированными свалками в границах городов. Об этом говорится в заявлении на сайте кабмина.

"Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — сказано в сообщении.

Согласно заявлению, проект распоряжения направлен на создание условий в 2022–2023 годах для борьбы с незаконными свалками в 24 регионах РФ. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина 2 сентября.