Кабмин одобрил выделение субсидий на борьбу с несанкционированными свалками в городах РФ
Правительство Российской Федерации одобрило выделение средств на борьбу с несанкционированными свалками в границах городов. Об этом говорится в заявлении на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — сказано в сообщении.
Согласно заявлению, проект распоряжения направлен на создание условий в 2022–2023 годах для борьбы с незаконными свалками в 24 регионах РФ. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина 2 сентября.
Ранее Лайф писал, что Правительство РФ разработало план по развитию туризма в стране до 2035 года, в него вошло более 65 мероприятий. Документ уже подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
ТАСС / Сергей Савостьянов