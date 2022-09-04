НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 09:29

Кабмин одобрил выделение субсидий на борьбу с несанкционированными свалками в городах РФ

Правительство Российской Федерации одобрило выделение средств на борьбу с несанкционированными свалками в границах городов. Об этом говорится в заявлении на сайте кабмина.

"Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — сказано в сообщении.

Согласно заявлению, проект распоряжения направлен на создание условий в 2022–2023 годах для борьбы с незаконными свалками в 24 регионах РФ. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина 2 сентября.

В России утвердили календарь нерабочих и праздничных дней в 2023 году

В России утвердили календарь нерабочих и праздничных дней в 2023 году

Ранее Лайф писал, что Правительство РФ разработало план по развитию туризма в стране до 2035 года, в него вошло более 65 мероприятий. Документ уже подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров