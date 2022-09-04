Всё зависит от погоды: Эксперт оценил вероятность блэкаутов в Германии предстоящей зимой

Энергетическая тема становится более актуальной в Европе по мере приближения зимы, что совершенно очевидно при текущих высоких ценах на энергоносители, которые и не собираются падать. В Германии, например, уже поговаривают о возможных отключениях электричества в стране в начале 2023 года. О том, грозят ли немцам блэкауты, в беседе с Лайфом рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Всё зависит от того, какая будет зима. Если зима будет аномально холодной, причём на разных рынках (европейских, азиатских), то тогда да, — будет просто дикая борьба за энергоресурсы. В первую очередь за газ. <...> Такое уже бывало. В Техасе была история, когда были сильные морозы. С газом — проблемы, а потребление, наоборот, резко выросло. <...> Зимой, если у вас вдруг отключится отопление и с электричеством проблемы, то судьба человека плачевна в таких ситуациях", — отметил эксперт.

Собеседник Лайфа обратил внимание на то, что власти Германии уже предприняли попытки не допустить катастрофы зимой, заранее заполнив хранилища природным газом. Однако хватит ли этих запасов, вопрос спорный. Также, по словам аналитика, во многом ситуация с энергетикой в Европе зависит и от погоды в странах Азии, которые являются одними из крупнейших в мире импортёров сжиженного природного газа. К примеру, если ещё и там предстоящей зимой будут сильные морозы, то Европа может вообще остаться без поставок голубого топлива, резюмировал Правосудов.