"Идите защищайте страну": Футболистам киевского "Динамо" пригрозили армией из-за плохой игры

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал футболистов своей команды отправляться служить в армию, если они не могут показывать достойную игру на поле. Его заявление публикует портал Ua.tribuna.com.

"Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле — ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл", — заявил Суркис.