"Идите защищайте страну": Футболистам киевского "Динамо" пригрозили армией из-за плохой игры
Президент киевского "Динамо" пригрозил футболистам отправкой в армию
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал футболистов своей команды отправляться служить в армию, если они не могут показывать достойную игру на поле. Его заявление публикует портал Ua.tribuna.com.
"Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле — ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл", — заявил Суркис.
Поводом для таких заявлений стала провальная игра команды в квалификации Лиги чемпионов, где киевляне уступили португальской "Бенфике" со счётом 0:5 по сумме двух матчей.
ТАСС / EPA / SEDAT SUNA