НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 09:25

"Идите защищайте страну": Футболистам киевского "Динамо" пригрозили армией из-за плохой игры

Президент киевского "Динамо" пригрозил футболистам отправкой в армию

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал футболистов своей команды отправляться служить в армию, если они не могут показывать достойную игру на поле. Его заявление публикует портал Ua.tribuna.com.

"Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле — ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл", — заявил Суркис.

В киевском "Динамо" отреагировали на скандирование фанатами "Фенербахче" имени Путина

В киевском "Динамо" отреагировали на скандирование фанатами "Фенербахче" имени Путина

Поводом для таких заявлений стала провальная игра команды в квалификации Лиги чемпионов, где киевляне уступили португальской "Бенфике" со счётом 0:5 по сумме двух матчей.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SEDAT SUNA

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров