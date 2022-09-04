Лидер ХДС Германии Мерц предупредил о возможных блэкаутах в стране в начале 2023 года

Лидер партии Христианско-демократический союз Германии Фридрих Мерц сообщил о возможных отключениях электричества в стране этой зимой, если власти ФРГ продолжат отказываться от ядерной энергетики в условиях энергетического кризиса. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

По его словам, если каждый пятый потребляющий газ немец будущей зимой будет отапливать дом с помощью электричества — спрос на электроэнергию удвоится. В таком случае энергосистеме страны грозит полный перегруз осенью и зимой, а также недостаток снабжения электроэнергией, добавил политик.

"Если правительство будет продолжать в том же духе, придерживаться отказа от атомной энергетики по идеологическим причинам, нам грозит отключение электричества в начале следующего года", — отметил Мерц.

Также он призвал немецкие власти приобрести новые тепловыделяющие элементы для продолжения работы по крайней мере трёх атомных электростанций в Германии, которые пока ещё не остановлены. По его словам, это смогло бы обеспечить надёжное электроснабжение в общей сложности 20 миллионов домохозяйств в ФРГ.