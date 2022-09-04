Генпрокуратура Казахстана начала расследование из-за масштабных пожаров

Генеральная прокуратура Казахстана начала расследование по фактам нескольких крупных возгораний в Костанайской области республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области продолжается тушение природных пожаров. В то же время, 3 сентября, в городе Костанае произошло возгорание охотничьего магазина "Оружейная палата". По указанным фактам начаты досудебные расследования", — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о таких противоправных действиях, как неосторожное обращение с огнём, повлекшее крупный ущерб, а также уничтожение лесов и нарушение требований пожарной безопасности.