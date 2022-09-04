Аналитик объяснил, на сколько в России хватит запасов нефти
Экономист Колобанов: Нефть в России не закончится, пока на неё будет сохраняться спрос
Российская нефть не закончится до тех пор, пока на неё будет сохраняться спрос. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
"Можно твёрдо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, на сколько будет сохраняться спрос на неё. В крайнем случае есть ещё технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы", — сказал он.
По словам эксперта, главными потребителями нефтепродуктов являются автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Однако в мире уже наблюдается тренд на их замену электрокарами. Как считает Колобанов, при поддержании текущего уровня добычи чёрного золота примерно 500 миллионов тонн в год сырья в России хватит минимум на 20 лет, а максимум — на 40 лет. Хотя эти данные могут колебаться из-за геологоразведочных работ, ведь запасы нефти восполняются каждый год.
К тому же, продолжил эксперт, создаются новые методы интенсификации добычи, с помощью которых получится поднять прогнозный коэффициент извлечения нефти и увеличить запасы месторождений без разведки новых. А вот газ считается переходным топливом. У него более радужные долгосрочные перспективы. По словам Колобанова, этот ресурс является одним из основных видов топлива для производства электроэнергии, спрос на которую будет только расти из-за развития электромобилей.
"По газу Россия обеспечена ещё большими запасами и ресурсами — более 74 триллионов кубометров извлекаемых запасов и около 190 триллионов кубометров прогнозных ресурсов. Считается, что этого хватит на 80–100 лет добычи", — подчеркнул эксперт.
Ранее эксперт Дмитрий Коптев заявил, что золотой век нефти сменится на газовый. По его словам, мировой спрос на чёрное золото достиг своего пика, ему осталось всего несколько десятилетий.
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