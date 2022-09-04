В Японии указали на вынужденный разворот Европы к нефти и углю

Европейские страны вынужденно начинают использовать всё больше нефти и угля из-за резкого роста цен на газ. Об этом пишет обозреватель японского издания Daily Shincho Кадзухико Фудзи.

Если ещё недавно голубое топливо стоило дешевле нефти, то сейчас стоимость газа выглядит заоблачной, поэтому государства ЕС повышают спрос на альтернативные источники энергии. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) уверены, что спрос на газ к концу года упадёт на 0,5% и не будет расти в течение трёх лет, а вот мировое потребление угля вырастет на 0,7%.

По данным МЭА, сейчас Евросоюз и Китай всё больше переходят на уголь, а ближневосточные государства активнее используют нефть.