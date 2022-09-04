Названы сроки, когда на смену эпохе нефти придёт золотой век газа
Эксперт Коптев заявил, что золотой век нефти сменится на газовый
Мировой спрос на нефть достиг своего пика, ему осталось всего несколько десятилетий, полагает руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев. Золотой век нефти, по его словам, сменится на газовый.
"Даже самые оптимистичные прогнозы не дают долю нефти в мировом энергобалансе ниже 50% к середине этого столетия. Золотой век газа ещё впереди", — поделился эксперт прогнозом в беседе с РИА "Новости".
Статистика Госкомиссии по запасам полезных ископаемых гласит, что разведанные запасы нефти в России составляют на сегодня 19 млрд тонн. Что же касается прогнозных запасов, то их насчитывается 69 млрд тонн.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные экономиста консалтинговой компании Лиама Пича заявило, что Россия может остановить поставки газа в Европу (по крайней мере на год), никакого вреда от этого для её экономики не случится.
ТАСС / Артём Геодакян