Инвалид погиб в результате лесных пожаров в Казахстане

Гибель жителя Костанайской области на севере Казахстана в ходе пожаров подтвердили в МЧС республики. Как рассказал глава ведомства Юрий Ильин, тело мужчины обнаружили при разборе завалов в населённом пункте Аманкарагай.

"Это инвалид 1936 года рождения", — сказал он на брифинге.

Погибший был предупреждён об эвакуации, но отказался от неё, добавил Ильин. Тем не менее следственные мероприятия по факту гибели человека состоятся.