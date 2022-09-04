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4 сентября, 05:19

Инвалид погиб в результате лесных пожаров в Казахстане

В Казахстане сообщили о гибели одного человека в результате пожаров

<p>Последствия лесного пожара в Костанайской области. Обложка © <a href="https://www.gov.kz/memleket/entities/emer/press/news/details/420952?lang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Казахстана</a></p>

Последствия лесного пожара в Костанайской области. Обложка © МЧС Казахстана

Гибель жителя Костанайской области на севере Казахстана в ходе пожаров подтвердили в МЧС республики. Как рассказал глава ведомства Юрий Ильин, тело мужчины обнаружили при разборе завалов в населённом пункте Аманкарагай.

"Это инвалид 1936 года рождения", — сказал он на брифинге.

Погибший был предупреждён об эвакуации, но отказался от неё, добавил Ильин. Тем не менее следственные мероприятия по факту гибели человека состоятся.

Лесные пожары в Казахстане: Есть пострадавшие, массово задерживаются поезда

Лесные пожары в Казахстане: Есть пострадавшие, массово задерживаются поезда

Ранее Лайф рассказывал, что при пожаре в оружейном магазине в Казахстане один человек погиб и семь пострадали. Всё произошло в городе Костанае на северо-западе страны.

Артур Лапсаков

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