Инвалид погиб в результате лесных пожаров в Казахстане
В Казахстане сообщили о гибели одного человека в результате пожаров
Последствия лесного пожара в Костанайской области. Обложка © МЧС Казахстана
Гибель жителя Костанайской области на севере Казахстана в ходе пожаров подтвердили в МЧС республики. Как рассказал глава ведомства Юрий Ильин, тело мужчины обнаружили при разборе завалов в населённом пункте Аманкарагай.
"Это инвалид 1936 года рождения", — сказал он на брифинге.
Погибший был предупреждён об эвакуации, но отказался от неё, добавил Ильин. Тем не менее следственные мероприятия по факту гибели человека состоятся.
Ранее Лайф рассказывал, что при пожаре в оружейном магазине в Казахстане один человек погиб и семь пострадали. Всё произошло в городе Костанае на северо-западе страны.