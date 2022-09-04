Лесные пожары в Казахстане: Есть пострадавшие, массово задерживаются поезда

В результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана пострадали десять человек, в том числе один несовершеннолетний и три сотрудника МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Лесной пожар возник в пятницу, 2 сентября, на севере страны, огонь достиг ближайших сёл, почти две тысячи человек были эвакуированы. По последней информации, площадь пожара составила 9400 гектаров. Огонь уничтожил и повредил порядка 108 строений.

"Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано. Получили травмы, ожоги, отравления лёгкой и средней степени тяжести 10 человек: в том числе пять человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата [мэрии], три сотрудника МЧС", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

На текущий момент четыре человека находятся в больнице, остальных после осмотра и оказания помощи врачи отпустили домой. В МЧС добавили, что работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области продолжается, задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов.

"Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен", — сказано в сообщении.

Пожары в жилых домах сёл Аманкарагай и Озёрное локализовали, ведётся тушение отдельных очагов. Тем временем Казахстанские железные дороги в связи с пожарами сообщают о задержке шести пассажирских и 11 грузовых поездов.