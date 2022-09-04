Девять мигрантов утонули в реке при попытке переправиться из Мексики в США
Минимум девять нелегальных мигрантов утонули в реке при попытке пересечь границу Мексики и США. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Согласно информации канала, в разлившейся от дождей реке Рио-Гранде американские пограничники обнаружили шесть тел, ещё три нашли их мексиканские коллеги. Телеканал цитирует Погранично-таможенную службу Соединённых Штатов, чьи сотрудники спасли 37 мигрантов и "задержали ещё 16". При этом пока не уточняется, из каких стран были погибшие.
Добавим, что река Рио-Гранде берёт начало в штате Колорадо (США), течёт на юг через штат Нью-Мексико и впадает в Мексиканский залив, образуя естественную границу между Америкой, штатом Техас, и Мексикой.
Ранее Лайф писал, что при крушении четырёх лодок у берегов Туниса в апреле погибло 17 человек. Тогда удалось спасти 98 человек. Также сообщалось, что минимум 16 человек погибло при крушении лодки с мигрантами около Багамских островов. Люди направлялись из Гаити в США.
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