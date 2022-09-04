Девять мигрантов утонули в реке при попытке переправиться из Мексики в США

Минимум девять нелегальных мигрантов утонули в реке при попытке пересечь границу Мексики и США. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Согласно информации канала, в разлившейся от дождей реке Рио-Гранде американские пограничники обнаружили шесть тел, ещё три нашли их мексиканские коллеги. Телеканал цитирует Погранично-таможенную службу Соединённых Штатов, чьи сотрудники спасли 37 мигрантов и "задержали ещё 16". При этом пока не уточняется, из каких стран были погибшие.