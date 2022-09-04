Северокавказский муфтият призвал расширить список неподсудных религиозных материалов

Северокавказский муфтият призвал расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы считаем необходимым признание не подлежащими экспертной оценке оригиналы комментариев и толкования Корана, сборники хадисов <...> и их комментарии, а также общепринятые труды исламских учёных четырёх правовых школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы). Данные труды мусульмане считают каноническими и частью религии ислам", — гласит текст заявления Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

В муфтияте Северного Кавказа сообщили, что поводом для этой инициативы стал недавний прецедент с включением Минюстом РФ в перечень экстремистских материалов одного из шести основных сборников исламского предания суннитов "Сахих аль-Бухари".

"Отсутствие внятных разъяснений данного решения привело к появлению у некоторых верующих мнения о попытке запретить второй по значимости для мусульман источник исламского права, что вызвало понятное и обоснованное негодование", — отмечается в заявлении.