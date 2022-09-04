ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября 2022, 03:55

Путину доложат итоги обсуждений на ВЭФ

Полпред президента в ДФО Трутнев: Результаты обсуждений на ВЭФ будут доложены Путину

Президенту России Владимиру Путину будут доложены итоговые результаты обсуждений на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил вице-премьер, полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев.

Полпред отметил, что формат встречи с модераторами на форуме будет сохранён: его участники проведут обсуждения почти по всем отраслям, по всем направлениям деятельности.

На ВЭФ приедут из недружественных стран
На ВЭФ приедут из недружественных стран

Как ожидается, модераторы ВЭФ расскажут президенту, как на Дальнем Востоке развивается сельское хозяйство, логистика, разработка высоких технологий и промышленность. Путину доложат также о предложениях, которые будут выработаны в процессе проведения форума.

"Владимир Владимирович по результатам форума всегда даёт развёрнутые поручения, которые позволяют нам сделать несколько шагов вперёд в развитии Дальнего Востока", — сказал Трутнев, слова которого приводит агентство РИА "Новости".

В Приморье из-за урагана в дни ВЭФ объявлено штормовое предупреждение
В Приморье из-за урагана в дни ВЭФ объявлено штормовое предупреждение

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин перед Восточным экономическим форумом посетит Камчатский край, где проведёт большое совещание о развитии региона. Российский лидер Путин проведёт на Камчатке весь день 4 сентября.

BannerImage

ТАСС / Юрий Смитюк

Дмитрий Алексиевич
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Путин
  • Экономика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar