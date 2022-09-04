Путину доложат итоги обсуждений на ВЭФ
Полпред президента в ДФО Трутнев: Результаты обсуждений на ВЭФ будут доложены Путину
Президенту России Владимиру Путину будут доложены итоговые результаты обсуждений на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил вице-премьер, полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев.
Полпред отметил, что формат встречи с модераторами на форуме будет сохранён: его участники проведут обсуждения почти по всем отраслям, по всем направлениям деятельности.
Как ожидается, модераторы ВЭФ расскажут президенту, как на Дальнем Востоке развивается сельское хозяйство, логистика, разработка высоких технологий и промышленность. Путину доложат также о предложениях, которые будут выработаны в процессе проведения форума.
"Владимир Владимирович по результатам форума всегда даёт развёрнутые поручения, которые позволяют нам сделать несколько шагов вперёд в развитии Дальнего Востока", — сказал Трутнев, слова которого приводит агентство РИА "Новости".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин перед Восточным экономическим форумом посетит Камчатский край, где проведёт большое совещание о развитии региона. Российский лидер Путин проведёт на Камчатке весь день 4 сентября.
ТАСС / Юрий Смитюк