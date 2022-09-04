Путину доложат итоги обсуждений на ВЭФ

Президенту России Владимиру Путину будут доложены итоговые результаты обсуждений на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил вице-премьер, полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев.

Полпред отметил, что формат встречи с модераторами на форуме будет сохранён: его участники проведут обсуждения почти по всем отраслям, по всем направлениям деятельности.

Как ожидается, модераторы ВЭФ расскажут президенту, как на Дальнем Востоке развивается сельское хозяйство, логистика, разработка высоких технологий и промышленность. Путину доложат также о предложениях, которые будут выработаны в процессе проведения форума.

"Владимир Владимирович по результатам форума всегда даёт развёрнутые поручения, которые позволяют нам сделать несколько шагов вперёд в развитии Дальнего Востока", — сказал Трутнев, слова которого приводит агентство РИА "Новости".