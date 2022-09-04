В "Роскачестве" развеяли два популярных мифа о зарядке смартфонов

Старший специалист "Роскачества" по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, как добиться продления срока службы смартфона и особенно — его батареи.

Сейчас в подавляющем большинстве устройств используются литий-ионные аккумуляторы, отметил специалист в беседе с агентством "Прайм". Он советует держать для таких гаджетов уровень заряда от 20% до 80%, поскольку для них вредно как разряжаться "в ноль", так и заряжаться "до упора".

Кузьменко считает также вполне допустимым использование провода или адаптера от другого телефона — главное, чтобы адаптер имел одинаковые значения или выходную мощность ниже.