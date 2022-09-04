В "Роскачестве" развеяли два популярных мифа о зарядке смартфонов
Эксперт "Роскачества" Кузьменко отсоветовал пользователям полностью разряжать смартфон
Старший специалист "Роскачества" по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, как добиться продления срока службы смартфона и особенно — его батареи.
Сейчас в подавляющем большинстве устройств используются литий-ионные аккумуляторы, отметил специалист в беседе с агентством "Прайм". Он советует держать для таких гаджетов уровень заряда от 20% до 80%, поскольку для них вредно как разряжаться "в ноль", так и заряжаться "до упора".
Кузьменко считает также вполне допустимым использование провода или адаптера от другого телефона — главное, чтобы адаптер имел одинаковые значения или выходную мощность ниже.
IT-эксперт Кирилл Ситнов ранее рассказал, что, если электронные устройства залить водкой, это не навредит их работе. Так, если человек пролил алкоголь на смартфон, то жидкость опасна только для экрана, уверен специалист. Он посоветовал в этом случае просушить гаджет губкой.
Freepik