С ударением на "и": Трамп согласился со словами Ленина, которые сам же и процитировал

Экс-президент США Дональд Трамп согласился со словами Владимира Ленина, которые сам же процитировал своим сторонникам на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Он сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, это правда", — глубокомысленно высказался бывший американский лидер.

Подразумевается, скорее всего, что Трамп имел в виду ленинскую цитату: "Совершенно не важно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно — это кто и как будет считать голоса". Тем самым Трамп дал понять, что не смог переизбраться на второй срок в 2020 году из-за махинаций с подсчётом голосов.

Он также порассуждал о правильности произношения фамилии основателя советского государства. Трамп заявил, что предпочитает произносить её с ударением на "и".