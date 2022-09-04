Обыск ФБР вынудил Меланию Трамп избавиться от белья в спальне

Мелании Трамп пришлось покупать новое нижнее бельё после того, как агенты ФБР пришли с обыском в резиденцию её супруга Дональда Трампа и побывали в спальне женщины. Об этом сообщает портал RadarOnline.

Проводившие обыск силовики действовали в перчатках, однако Мелания решила избавиться от всего, "что было загрязнено". Как пояснил друг семьи Трампа, бывшая первая леди не переносит даже мысли о том, что незнакомые люди рылись в её вещах. Жена Трампа, по его словам, боится микробов ещё больше, чем её супруг, и не одобряет, когда до неё дотрагиваются. Обыск был для Мелании оскорблением.

"Кто знает, кто трогал её нижнее бельё во время рейда? Она никогда больше не будет чувствовать себя комфортно в нём", — поделился наблюдениями о супруге экс-президента собеседник портала.