В ходе анализа биографии президента Украины Владимира Зеленского стало ясно, что у него нет настоящей идеологии и централизованного плана управления. Об этом написал обозреватель Джек Детч в статье для американского издания Foreign Policy.

До того, как Зеленский решил баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, он не принимал в значительной степени участие в политической жизни страны: не сыграл никакой роли ни в "оранжевой революции" 2004 и 2005 годов, ни в государственном перевороте 2014 года. Нынешний лидер Незалежной даже не проходил обязательную военную службу, а его уклонение от призыва уже давно вызывает насмешки со стороны политических оппонентов, указывается в публикации.

По словам обозревателя, в 2021 году украинский журналист Сергей Руденко выпустил книгу "Зеленский: Биография". Эта работа не полноценно отражает процесс перехода от успешного комика и телевизионного магната к образу лидера военного времени в духе Уинстона Черчилля. Так, Руденко описал портрет Зеленского в течение почти двух лет пребывания на посту, когда президентство было очень похоже на очередной сезон его популярного телешоу "Слуга народа" — небрежно и хаотично. В книге приводятся слова украинского политтехнолога Сергея Гайдая.

"Они думали, что этого (победы на выборах. — Прим. Лайфа) не может случиться, что Владимир просто играет. Но когда он победил, они были ещё более смущены. Они не знали, что делать, потому что понимали, какая это ответственность, и что их прежняя жизнь закончилась", — сказал он.

В последствии быстро стало понятно, что у Зеленского нет настоящей идеологии и какого-либо централизованного плана управления. По словам Детча, подобно своему телевизионному альтер-эго, президент Украины возвысил некоторых из лучших друзей до высших должностей. А Гайдай уверен, что больше Василия Голобородько (главный герой "Слуги народа", которого играл Зеленский. — Прим. Лайфа) нет.