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4 сентября, 06:41

Число погибших при пожаре в оружейном магазине в Казахстане увеличилось до четырёх

<p>Тушение пожара в оружейном магазине. Обложка © <a href="https://www.gov.kz/memleket/entities/emer/press/news/details/420936?lang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Казахстана</a></p>

Тушение пожара в оружейном магазине. Обложка © МЧС Казахстана

Скончались трое пострадавших в результате пожара в магазине "Оружейная палата" в городе Костанае на северо-западе Казахстана. Общее число жертв увеличилось до четырёх, сообщает Генеральная прокуратура республики.

"Пострадало семь работников магазина, из них четыре погибли, три получили ожоги и госпитализированы", — сказано в записи ведомства.

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Напомним, пожар в оружейном магазине произошёл 3 сентября. Изначально сообщалось об одном погибшем, тело которого извлекли из подвала. Шесть человек доставили в стационар с ожогами различной степени тяжести.

Артур Лапсаков

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