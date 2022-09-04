Число погибших при пожаре в оружейном магазине в Казахстане увеличилось до четырёх

Скончались трое пострадавших в результате пожара в магазине "Оружейная палата" в городе Костанае на северо-западе Казахстана. Общее число жертв увеличилось до четырёх, сообщает Генеральная прокуратура республики.

"Пострадало семь работников магазина, из них четыре погибли, три получили ожоги и госпитализированы", — сказано в записи ведомства.