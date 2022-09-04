Daily Mail: Спецслужбы Великобритании стали вербовать шпионов с ожирением

В записи говорится о наборе сотрудников мобильной слежки с начальной зарплатой в размере 37 757 фунтов стерлингов. При этом в британской госразведке предупредили о суровом характере работы, ведь сотрудникам придётся целыми днями находиться на ногах, наблюдая за целью. В Службе безопасности указали, что потенциальный кандидат может иметь индекс массы тела до 30, а согласно Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), показатель более 25 говорит об избыточном весе, а 30 и выше — ожирение.