Daily Mail: Спецслужбы Великобритании стали вербовать шпионов с ожирением
Спецслужбы Великобритании начали вербовать шпионов с ожирением. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на объявление MI5.
В записи говорится о наборе сотрудников мобильной слежки с начальной зарплатой в размере 37 757 фунтов стерлингов. При этом в британской госразведке предупредили о суровом характере работы, ведь сотрудникам придётся целыми днями находиться на ногах, наблюдая за целью. В Службе безопасности указали, что потенциальный кандидат может иметь индекс массы тела до 30, а согласно Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), показатель более 25 говорит об избыточном весе, а 30 и выше — ожирение.
Как подчеркнул источник издания, сотрудники мобильного наблюдения с лишним весом удачнее сливаются с фоном, а значит и лучше обеспечивают безопасность страны.
Ранее Лайф рассказывал, что британские чиновники хотят вернуться к использованию копирки из-за кризиса. Авторы материала обратили внимание, что такие планы далеко не новые: мера всерьёз рассматривалась ещё в 2021 году.
Freepik