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4 сентября, 06:14

Daily Mail: Спецслужбы Великобритании стали вербовать шпионов с ожирением

Спецслужбы Великобритании начали вербовать шпионов с ожирением. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на объявление MI5.

В записи говорится о наборе сотрудников мобильной слежки с начальной зарплатой в размере 37 757 фунтов стерлингов. При этом в британской госразведке предупредили о суровом характере работы, ведь сотрудникам придётся целыми днями находиться на ногах, наблюдая за целью. В Службе безопасности указали, что потенциальный кандидат может иметь индекс массы тела до 30, а согласно Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), показатель более 25 говорит об избыточном весе, а 30 и выше — ожирение.

Как подчеркнул источник издания, сотрудники мобильного наблюдения с лишним весом удачнее сливаются с фоном, а значит и лучше обеспечивают безопасность страны.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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