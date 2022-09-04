Тайвань разместил противодронные пушки у островов после инцидентов с китайскими БПЛА
Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что разместило противодронные орудия на прибрежных островах Кинмэнь и Мацу после нескольких инцидентов с беспилотниками, прилетевшими из Китая. Об этом сообщает Taiwan News.
Китайские БПЛА под видом гражданских были замечены над удерживаемыми Тайванем островами рядом с побережьем провинции Фуцзянь в течение нескольких дней. Одного из них сбили над морем в уезде Цзиньмэнь 1 сентября после игнорирования предупреждений тайваньских военных.
А 2 августа военные, дислоцированные на острове Лию в округе Кинмэнь, в 10 километрах от китайского побережья, несколько раз выпустили сигнальные ракеты, чтобы отогнать БПЛА. В Минобороны Тайваня заявили, что выступают за гибкий ответ после вторжения беспилотников, а также предоставили солдатам на островах оружие против дронов. По данным ведомства, эти пушки способны блокировать частоту, которая используется наземной станцией для связи с БПЛА, в результате чего аппарат выходит из-под контроля и разбивается.
Как сообщал Лайф, в августе в течение нескольких дней Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Это усугубило отношения между сторонами, однако 14 августа на Тайвань с рабочим визитом приехала новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки. Недавно с официальным визитом на Тайвань прибыл губернатор штата Индиана Эрик Холкомб.
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