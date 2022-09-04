Тайвань разместил противодронные пушки у островов после инцидентов с китайскими БПЛА

Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что разместило противодронные орудия на прибрежных островах Кинмэнь и Мацу после нескольких инцидентов с беспилотниками, прилетевшими из Китая. Об этом сообщает Taiwan News.

Китайские БПЛА под видом гражданских были замечены над удерживаемыми Тайванем островами рядом с побережьем провинции Фуцзянь в течение нескольких дней. Одного из них сбили над морем в уезде Цзиньмэнь 1 сентября после игнорирования предупреждений тайваньских военных.

А 2 августа военные, дислоцированные на острове Лию в округе Кинмэнь, в 10 километрах от китайского побережья, несколько раз выпустили сигнальные ракеты, чтобы отогнать БПЛА. В Минобороны Тайваня заявили, что выступают за гибкий ответ после вторжения беспилотников, а также предоставили солдатам на островах оружие против дронов. По данным ведомства, эти пушки способны блокировать частоту, которая используется наземной станцией для связи с БПЛА, в результате чего аппарат выходит из-под контроля и разбивается.