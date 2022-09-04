Песков объяснил, как будет приниматься решение о поездке Путина на G20

Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" в Индонезию будет приниматься исходя из различных факторов, в том числе безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, <…> будут приниматься во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.