Песков объяснил, как будет приниматься решение о поездке Путина на G20
Песков: Фактор безопасности примут во внимание при решении о поездке Путина на G20
Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" в Индонезию будет приниматься исходя из различных факторов, в том числе безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, <…> будут приниматься во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Представитель Кремля уточнил, что приглашение на высшем уровне от Индонезии у Москвы имеется, за что российская сторона признательна стране-организатору предстоящего саммита.
Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Владимиру Путину доложат итоги обсуждений на ВЭФ, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Сам глава государства перед форумом 4 сентября весь день проведёт в Камчатском крае, где примет участие в большом совещании о развитии региона.