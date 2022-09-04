В Болгарии рассказали, что стране поможет выжить зимой
Эксперт Куюмджиев: Единственное спасение для Болгарии зимой — кредиты на газ
Зимой стоимость газа будет неподъёмной для жителей и бизнеса Болгарии, поэтому единственный выход для республики — это кредиты. Такое заявление в эфире телеканала Bulgaria ON AIR сделал бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев.
"Зимой цена на природный газ будет неподъёмной и для граждан, и для бизнеса. Кредиты — единственное спасение", — сказал он.
По словам Куюмджиева, цены на топливо будут только расти, хотя Балканский полуостров не испытывал ранее дефицита газа благодаря поставкам из РФ и Азербайджана. Болгария отказалась от контракта, гарантирующего стране голубое топливо и предсказуемость в этом вопросе.
"Теперь происходит то, что происходит. Это самая большая глупость, которую можно было сделать, — покупать на рынке, когда есть долгосрочный договор с предсказуемыми ценами. Рынок сошёл с ума, и на практике мы снова покупаем тот же российский газ", — подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что пока в регионе нет альтернативы газу из России, хотя Соединённые Штаты продолжают убеждать европейские страны в целесообразности покупки американского сжиженного природного газа. Именно в США есть крупнейшие компании по добыче сланцевого голубого топлива. При этом Куюмджиев назвал нормальным то, что бывший госсекретарь Штатов Майк Помпео лоббирует американский бизнес в Болгарии, ведь тем самым он защищает предпринимательство. Однако даже в этот кризис ни одна страна Европы не говорит о применении метода гидроразрыва пласта, подчеркнул эксперт.
Напомним, "Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию из-за неоплаты топлива в рублях. Позже власти Болгарии решили подумать над оплатой ещё раз и поднять эту тему на совещании с Еврокомиссией. Россия в свою очередь готова возобновить поставки газа в республику при соответствующей оплате. Между тем министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что его страна рассматривает возможность возобновления поставок российского природного газа. Власти, по его словам, в качестве приоритета смотрят на альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, то готовы обратить взор в сторону Москвы. А 27 августа вице-премьер Болгарии сообщил об отказе заключать с "Газпромом" новый договор.
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