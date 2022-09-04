В Болгарии рассказали, что стране поможет выжить зимой

Зимой стоимость газа будет неподъёмной для жителей и бизнеса Болгарии, поэтому единственный выход для республики — это кредиты. Такое заявление в эфире телеканала Bulgaria ON AIR сделал бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев.

"Зимой цена на природный газ будет неподъёмной и для граждан, и для бизнеса. Кредиты — единственное спасение", — сказал он.

По словам Куюмджиева, цены на топливо будут только расти, хотя Балканский полуостров не испытывал ранее дефицита газа благодаря поставкам из РФ и Азербайджана. Болгария отказалась от контракта, гарантирующего стране голубое топливо и предсказуемость в этом вопросе.

"Теперь происходит то, что происходит. Это самая большая глупость, которую можно было сделать, — покупать на рынке, когда есть долгосрочный договор с предсказуемыми ценами. Рынок сошёл с ума, и на практике мы снова покупаем тот же российский газ", — подчеркнул эксперт.