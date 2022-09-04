Мишустин поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, который отмечается 4 сентября. Обращение опубликовано на сайте кабмина.
"В отрасли трудятся высококвалифицированные специалисты, люди сильные, энергичные, профессионалы своего дела. Благодаря вам нефтегазовый комплекс демонстрирует устойчивый рост, является надёжным поставщиком углеводородов на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивает энергетическую безопасность страны", — сказал премьер.
По словам Мишустина, сегодня перед нефтяниками и газовиками стоят масштабные задачи, а власти должны поддерживать набранные темпы развития, расширять газификацию регионов, реализовывать проекты в нефтегазохимии, создавать производства сжиженного природного газа, повышать спрос, искать новые рынки сбыта.
"Особое внимание уделять развитию транспортной инфраструктуры, строительству современных газо- и нефтепроводов, портовых мощностей и перевалочных баз, а также осуществлению экологического мониторинга, контролю за состоянием окружающей среды", — добавил он.
Мишустин назвал важным этапом в истории страны развитие этих сфер, напомнив, что указы Петра I об учреждении Приказа рудокопных дел и Берг-коллегиума дали импульс освоению новых земель и месторождений, строительству заводов и предприятий. Россия за более чем три столетия самоотверженным трудом многих поколений превратилась в великую державу, заняла лидирующие позиции в мире по добыче нефти и газа.
Глава кабмина выразил уверенность, что компетентность, ответственность и целеустремлённость помогут работникам добиться успехов в осуществлении намеченных планов. Премьер пожелал им удачи, крепкого здоровья и благополучия.
Ранее аналитик Владимир Демидов предупредил об "интересной нефти", которая может появиться после введения лимита цен. В целом согласование порога цен негативно отразится на рынке чёрного золота, так как это будет являться ограничением свободной торговли, уверен он.
VK / Правительство России