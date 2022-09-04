Гастроэнтеролог Вялов перечислил полезные свойства безалкогольных пива и вина

Безалкогольное пиво помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, а вот польза безалкогольного вина сильно преувеличена. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

"Безалкогольное пиво благоприятно влияет на микробиом кишечника, который в ответе за иммунную систему. Благодаря дрожжам и продуктам брожения пиво стимулирует выработку желудочного сока, а органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике", — приводит его слова "Газета.ru".

Безалкогольное вино может подойти людям, желающим избавиться от вредной привычки выпивать на психологическом уровне, однако его польза для здоровья гораздо меньше, чем от пенного напитка, добавил специалист. Большинство полезных веществ из вина исчезает во время экстракции этанола, оставляя лишь ароматизаторы и вкусовые добавки. Концентрированный виноградный сок будет гораздо полезнее, уверен Вялов.