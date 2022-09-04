Полузащитник Камилов перешёл в "Ахмат" из "Уфы"

Полузащитник Владислав Камилов официально стал игроком грозненского "Ахмата", перейдя в команду из "Уфы".

Как сообщается на официальном сайте грозненцев, футболист подписал контракт с "Ахматом" на три года. Он уже прошёл медицинское обследование и присоединился к основной команде.