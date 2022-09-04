Полузащитник Камилов перешёл в "Ахмат" из "Уфы"
Полузащитник Владислав Камилов официально стал игроком грозненского "Ахмата", перейдя в команду из "Уфы".
Как сообщается на официальном сайте грозненцев, футболист подписал контракт с "Ахматом" на три года. Он уже прошёл медицинское обследование и присоединился к основной команде.
Добавим, что Владислав Камилов выступал за "Уфу" с 2020 года, проведя за этот период 59 матчей, в которых забил девять голов. В этом сезоне команда из Башкортостана выступает в розыгрыше Первой лиги.
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ТАСС / Сергей Бобылев