В результате наступления союзных войск украинские ВС за минувшие сутки потеряли более 20 человек личного состава, а также один танк и два грузовика. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Народной милиции ДНР.

"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, два грузовых автомобиля и более 20 человек личного состава", — уточняет ведомство в телеграм-канале.