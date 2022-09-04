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Регион
Опубликовано 4 сентября 2022, 09:02

Союзные силы за сутки уничтожили более 20 украинских военных в ДНР

В результате наступления союзных войск украинские ВС за минувшие сутки потеряли более 20 человек личного состава, а также один танк и два грузовика. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Народной милиции ДНР.

"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, два грузовых автомобиля и более 20 человек личного состава", — уточняет ведомство в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили установку HIMARS и до 30 человек боевого расчёта в районе Константиновки в ДНР. Вместе с тем было истреблено шесть складов с боеприпасами и повреждено украинское топливное хранилище в районе Краматорска.

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Telegram / Народная милиция ДНР

Ирина Фальке
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