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4 сентября, 08:50

Глава Правительства ДНР Хоценко: В Мариуполе заработали 15 АЗС

Власти освобождённого от украинских формирований Мариуполя обеспечили жителей топливом: в городе работают 15 АЗС. Об этом сообщил в воскресенье глава Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

"Сейчас работают 15 заправок, как на бензин, дизель, так и на газ, метан. В сентябре ещё будут открыты 2–3 заправки. Потребность в топливе в городе обеспечена", — рассказал представитель ДНР ТАСС.

Хоценко добавил, что в Мариуполе с каждым днём увеличивается количество машин и людей, ранее уехавшие возвращаются в город. Власти также составили график для заправки городских автобусов и коммунальной техники.

В Запорожье стали активнее возвращаться уехавшие на Украину жители

В Запорожье стали активнее возвращаться уехавшие на Украину жители

А ранее в Мариуполе был зарегистрирован первый после освобождения города брак. При этом в загсе пообещали, что двери, ведущие в зал торжественных церемоний, которые пока закрыты, вскоре откроются.

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Flickr

Ирина Фальке
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