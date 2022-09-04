Глава Правительства ДНР Хоценко: В Мариуполе заработали 15 АЗС

Власти освобождённого от украинских формирований Мариуполя обеспечили жителей топливом: в городе работают 15 АЗС. Об этом сообщил в воскресенье глава Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

"Сейчас работают 15 заправок, как на бензин, дизель, так и на газ, метан. В сентябре ещё будут открыты 2–3 заправки. Потребность в топливе в городе обеспечена", — рассказал представитель ДНР ТАСС.

Хоценко добавил, что в Мариуполе с каждым днём увеличивается количество машин и людей, ранее уехавшие возвращаются в город. Власти также составили график для заправки городских автобусов и коммунальной техники.