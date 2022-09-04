В России выявили более 48 тысяч случаев заражения ковидом за сутки

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 48 042. Как уточнили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией, также на 87 возросло количество летальных исходов из-за ковида.

При этом за сутки увеличилось число случаев выздоровления — на 35 732 против 38 380 днём ранее, до 18 746 698. Всего же в России зафиксировали 19 729 423 случая коронавируса.