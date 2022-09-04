6 изменений в поведении, кричащих о том, что вы больше не любите вторую половинку

Когда чувства в паре угасают, неизбежны и изменения в поведении. Если раньше с любимым человеком рядом вам было легко и приятно, сейчас атмосфера в комнате сразу меняется на напряжённую, когда оба вместе. Как понять, что мужчина вас разлюбил? Или что вы сами уже не нуждаетесь в человеке рядом. Прислушайтесь к своим ощущениям и приглядитесь к поведению избранника. Если подсознательно с партнёром уже расстались, заметите следующие изменения.

Раздражают прикосновения партнёра

Исчезнувшие прикосновения — первый звоночек, кричащий, что в отношениях что-то идёт неправильно. Фото © Shutterstock

Самый первый звоночек, кричащий, что в отношениях что-то идёт неправильно. Если вас или партнёра начали раздражать прикосновения, значит, страсть в отношениях угасла. "Случайные" касания пропали, теперь вы всё дальше сидите друг от друга, стараясь не нарушать личное пространство. Как понять, что мужчина разлюбил? При любой попытке к нему прикоснуться вы заметите, что партнёр раздражается, почти незаметно морщится или закатывает глаза. Если словами врать друг другу про любовь пока ещё можно, то тело нас никогда не обманывает. Присмотритесь к поведению мужчины в моменты, когда хотите взять его за руку — насколько быстро он её одёргивает? Или вы сами, оказавшись в объятиях, через сколько отвернётесь от поцелуя, потому что уже не хочется. Первое и важное изменение, кричащее о скором расставании, — нежелание касаться друг друга.

Высказываете друг другу бесконечные претензии

Второй тревожный звоночек заключается в бесконечных претензиях и критике. И откуда только всё это взялось? Совсем недавно жили душа в душу. Казалось, что не было у вашей второй половинки никаких плохих сторон. Почему же сейчас любой разговор в итоге скатывается в обмен оскорблениями? Упрекать за слабость, критиковать внешность человека или злопамятно вспоминать когда-то там неудачно сказанные слова или действия в свой адрес будет только уже разлюбивший человек. Ведь для партнёра, который любит всей душой, его вторая половинка — лучшая. Даже если пара находится на этапе кризиса отношений.

Стало невыносимо скучно

Разлюбившим друг друга партнёрам вместе очень скучно. Фото © Shutterstock

Ещё один признак, что отношения стремительно гаснут, — появившаяся скука. Раньше вам было интересно друг с другом даже в тишине, а теперь не знаете, чем заняться в совместный выходной. Да ещё и никто не старается сделать шаг, чтобы эту проблему как-то решить. Безучастность мужчины уже говорит о том, что он разлюбил. Партнёр больше отвлекается на телевизор, смартфон или играет в видеоигры. Да и вам самой проще заняться какими-то делами, чтобы лишний раз отдалиться от некогда любимого человека. Знакомая ситуация? Если да, совсем скоро вы начнёте засматриваться на прохожих или засядете на сайте знакомств, чтобы найти себе нового мужчину, которого полюбите. Либо же решитесь на измену.

Недостатки больше не бросаются в глаза и не злят

Интересный факт об отношениях людей, готовых вот-вот расстаться. Как только человек — осознанно или нет — принял решение о ближайшем разрыве, недостатки партнёра перестанут раздражать и не будут так уж бросаться в глаза. Вы поняли, что не подходите друг другу. Поэтому он не обращает внимания на ваши многочасовые водные процедуры, а вас не заботят его разбросанные по комнате носки. Если мужчина разлюбил, он перестаёт пытаться предугадать женские шаги, в целом уже меньше обращает внимание на поведение дамы. А если разлюбила девушка, каждый раз, натыкаясь на раздражавший раньше недостаток, реагирует теперь спокойно. Для неё это лишь очередное подтверждение верности решения расстаться с конкретным мужчиной.

Строите всё меньше совместных планов

Люди, которые больше друг друга не любят, не станут строить совместных планов. Фото © Shutterstock

Из-за скуки или нежелания проводить вместе время люди, которые на грани расставания, перестают строить совместные планы — это факт. Отчасти это происходит и потому, что оба считают себя разными единицами, которые существуют по отдельности. Пропадает то самое "мы", и появляется одно лишь "я". По этой же причине никто из партнёров не считает больше нужным советоваться и посвящать другого в планы. Как понять, что мужчина разлюбил первым? Он станет самостоятельнее. Сделает всё, чтобы минимизировать контакт с женщиной, может начать даже готовить и стирать сам. Партнёрша, если поняла, что чувства угасли, тоже теперь рассчитывает только на себя. Никаких просьб о помощи мужчина от неё больше не услышит. Поздно вечером женщина приедет домой на такси сама, равно как и в одиночку дотащит сумки из магазина.

Удовольствия в сексе больше нет, или интимная жизнь вообще сошла на нет