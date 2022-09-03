Хочется, но не можется: Пять неявных признаков, что ты пока не готова к отношениям

До сих пор вспоминаете того самого, бывшего

Вы точно не готовы к новым отношениям, если всё время вспоминаете бывшего. Фото © Unsplash

Один из самых очевидных признаков, что ни о каких новых отношениях пока не может быть и речи, — зацикленность на предыдущем партнёре. Прошло несколько месяцев после расставания или даже год, пару лет, а вы всё ещё вспоминаете бывшего. Возможно, желание окунуться в новый роман — способ справиться с эмоциональной болью и отвлечься. Но тогда и удивляться, почему все ваши партнёры копируют друг друга, не стоит. Подсознательно вы ищите похожего на того самого мужчину внешностью или характером. А это мешает обрести истинное счастье с правильным кавалером. Если замечаете, что мысли о бывшем никак не покидают голову, просто дайте себе время. Не мучайтесь с новыми непонятными интрижками, просто чтобы не быть одной. Проживите то самое расставание полноценно и избавьте себя от токсичных мыслей об экс-бойфренде.

Вы смотрите на замужних подруг и хотите так же

Желание вступить в отношения только из-за мысли, что вы какая-то не такая, в корне неверно. Не стоит смотреть по сторонам и сравнивать себя с замужними знакомыми, испытывая при этом стыд. Вы не найдёте подходящего и правильного мужчину, пока в голове роятся такие думы. Они лишь доказывают, что к отношениям вы пока ещё не готовы. Сперва стоит определиться с причинами. Есть вероятность, что вы чувствуете себя неполноценно без отношений, неуверенно. Здесь кроются нелюбовь к себе и заниженная самооценка. Желание обрести партнёра не должно подталкивать вас встречаться с неподходящими мужчинами или бегать за каждым, лишь бы кто-то остался рядом. Лучший вариант — разобраться в себе и начать принимать и любить себя. Станете увереннее — и сами заметите, как на вас смотрят окружающие, в том числе привлекательные мужчины.

Думаете, что отношения вас осчастливят

Если вы несчастны без отношений, то и с ними не станете счастливой. Фото © Unsplash

Простая истина гласит следующее: если вы несчастны без отношений, то и с ними не найдёте долгожданной радости. Залог гармоничного и здорового союза партнёров — когда два человека могут по отдельности продуктивно и весело проводить время. А любовными отношениями дополняют жизнь, делая её ещё интереснее. Ваша проблема в том, что надеетесь найти мужчину, кто станет новым смыслом жизни, уберёт из неё весь негатив. Вот только кавалерам нравятся уверенные в себе и яркие личности. Ваш мужчина мечты не обратит внимания, пока не станете жить в гармонии с самой собой.

Вам скучно и хочется сбежать от проблем

Это один из неочевидных признаков, что к отношениям вы не готовы. Потому что считаете, будто романтика — отдельная волшебная страна, в которой весело и можно спрятаться. Даже если мужчина и появится в вашей жизни в этот период, то не станет решать проблемы или развлекать. Зато на вас свалятся новые сферы ответственности, которые заберут ресурсы, силы и время.

Все отношения в итоге скатывались к старому сценарию

Если замечаете, что проживаете один и тот же сценарий, значит, причина тому кроется в вас. Фото © Shutterstock