Хочется, но не можется: Пять неявных признаков, что ты пока не готова к отношениям
Даже если не терпится найти любовь, это ещё не значит, что на самом деле вы к отношениям готовы. Сначала следует поработать над собой, в частности, если есть в голове следующие мысли.
До сих пор вспоминаете того самого, бывшего
Вы точно не готовы к новым отношениям, если всё время вспоминаете бывшего. Фото © Unsplash
Один из самых очевидных признаков, что ни о каких новых отношениях пока не может быть и речи, — зацикленность на предыдущем партнёре. Прошло несколько месяцев после расставания или даже год, пару лет, а вы всё ещё вспоминаете бывшего. Возможно, желание окунуться в новый роман — способ справиться с эмоциональной болью и отвлечься. Но тогда и удивляться, почему все ваши партнёры копируют друг друга, не стоит. Подсознательно вы ищите похожего на того самого мужчину внешностью или характером. А это мешает обрести истинное счастье с правильным кавалером. Если замечаете, что мысли о бывшем никак не покидают голову, просто дайте себе время. Не мучайтесь с новыми непонятными интрижками, просто чтобы не быть одной. Проживите то самое расставание полноценно и избавьте себя от токсичных мыслей об экс-бойфренде.
Вы смотрите на замужних подруг и хотите так же
Желание вступить в отношения только из-за мысли, что вы какая-то не такая, в корне неверно. Не стоит смотреть по сторонам и сравнивать себя с замужними знакомыми, испытывая при этом стыд. Вы не найдёте подходящего и правильного мужчину, пока в голове роятся такие думы. Они лишь доказывают, что к отношениям вы пока ещё не готовы. Сперва стоит определиться с причинами. Есть вероятность, что вы чувствуете себя неполноценно без отношений, неуверенно. Здесь кроются нелюбовь к себе и заниженная самооценка. Желание обрести партнёра не должно подталкивать вас встречаться с неподходящими мужчинами или бегать за каждым, лишь бы кто-то остался рядом. Лучший вариант — разобраться в себе и начать принимать и любить себя. Станете увереннее — и сами заметите, как на вас смотрят окружающие, в том числе привлекательные мужчины.
Думаете, что отношения вас осчастливят
Если вы несчастны без отношений, то и с ними не станете счастливой. Фото © Unsplash
Простая истина гласит следующее: если вы несчастны без отношений, то и с ними не найдёте долгожданной радости. Залог гармоничного и здорового союза партнёров — когда два человека могут по отдельности продуктивно и весело проводить время. А любовными отношениями дополняют жизнь, делая её ещё интереснее. Ваша проблема в том, что надеетесь найти мужчину, кто станет новым смыслом жизни, уберёт из неё весь негатив. Вот только кавалерам нравятся уверенные в себе и яркие личности. Ваш мужчина мечты не обратит внимания, пока не станете жить в гармонии с самой собой.
Вам скучно и хочется сбежать от проблем
Это один из неочевидных признаков, что к отношениям вы не готовы. Потому что считаете, будто романтика — отдельная волшебная страна, в которой весело и можно спрятаться. Даже если мужчина и появится в вашей жизни в этот период, то не станет решать проблемы или развлекать. Зато на вас свалятся новые сферы ответственности, которые заберут ресурсы, силы и время.
Все отношения в итоге скатывались к старому сценарию
Если замечаете, что проживаете один и тот же сценарий, значит, причина тому кроется в вас. Фото © Shutterstock
А почему так получается? Вроде бы партнёры всегда были разные, знакомство и начало отношений — тоже. Но в какой момент всё начинает идти неверным путём, неумолимо приближая момент расставания? Это как раз яркий пример случая, когда "это не ты, причина — во мне". Если замечаете, что проживаете постоянно один и тот же сценарий, значит, причина тому действительно кроется в вас. Неосознанно, даже не замечая, запускаете разрушительный для любовных отношений механизм или изначально выбираете неподходящих мужчин. И так будет повторяться бесконечное количество раз, пока не найдёте первопричину. Отличный повод сходить на сессию к психологу — в терапии точно узнаете о себе много нового.
Отношения / Психология
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