НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 сентября, 09:30

Хочется, но не можется: Пять неявных признаков, что ты пока не готова к отношениям

Даже если не терпится найти любовь, это ещё не значит, что на самом деле вы к отношениям готовы. Сначала следует поработать над собой, в частности, если есть в голове следующие мысли.

До сих пор вспоминаете того самого, бывшего

Вы точно не готовы к новым отношениям, если всё время вспоминаете бывшего. Фото © Unsplash

Вы точно не готовы к новым отношениям, если всё время вспоминаете бывшего. Фото © Unsplash

Один из самых очевидных признаков, что ни о каких новых отношениях пока не может быть и речи, — зацикленность на предыдущем партнёре. Прошло несколько месяцев после расставания или даже год, пару лет, а вы всё ещё вспоминаете бывшего. Возможно, желание окунуться в новый роман — способ справиться с эмоциональной болью и отвлечься. Но тогда и удивляться, почему все ваши партнёры копируют друг друга, не стоит. Подсознательно вы ищите похожего на того самого мужчину внешностью или характером. А это мешает обрести истинное счастье с правильным кавалером. Если замечаете, что мысли о бывшем никак не покидают голову, просто дайте себе время. Не мучайтесь с новыми непонятными интрижками, просто чтобы не быть одной. Проживите то самое расставание полноценно и избавьте себя от токсичных мыслей об экс-бойфренде.

Вы смотрите на замужних подруг и хотите так же

Желание вступить в отношения только из-за мысли, что вы какая-то не такая, в корне неверно. Не стоит смотреть по сторонам и сравнивать себя с замужними знакомыми, испытывая при этом стыд. Вы не найдёте подходящего и правильного мужчину, пока в голове роятся такие думы. Они лишь доказывают, что к отношениям вы пока ещё не готовы. Сперва стоит определиться с причинами. Есть вероятность, что вы чувствуете себя неполноценно без отношений, неуверенно. Здесь кроются нелюбовь к себе и заниженная самооценка. Желание обрести партнёра не должно подталкивать вас встречаться с неподходящими мужчинами или бегать за каждым, лишь бы кто-то остался рядом. Лучший вариант — разобраться в себе и начать принимать и любить себя. Станете увереннее — и сами заметите, как на вас смотрят окружающие, в том числе привлекательные мужчины.

Думаете, что отношения вас осчастливят

Если вы несчастны без отношений, то и с ними не станете счастливой. Фото © Unsplash

Если вы несчастны без отношений, то и с ними не станете счастливой. Фото © Unsplash

Простая истина гласит следующее: если вы несчастны без отношений, то и с ними не найдёте долгожданной радости. Залог гармоничного и здорового союза партнёров — когда два человека могут по отдельности продуктивно и весело проводить время. А любовными отношениями дополняют жизнь, делая её ещё интереснее. Ваша проблема в том, что надеетесь найти мужчину, кто станет новым смыслом жизни, уберёт из неё весь негатив. Вот только кавалерам нравятся уверенные в себе и яркие личности. Ваш мужчина мечты не обратит внимания, пока не станете жить в гармонии с самой собой.

Вам скучно и хочется сбежать от проблем

Это один из неочевидных признаков, что к отношениям вы не готовы. Потому что считаете, будто романтика — отдельная волшебная страна, в которой весело и можно спрятаться. Даже если мужчина и появится в вашей жизни в этот период, то не станет решать проблемы или развлекать. Зато на вас свалятся новые сферы ответственности, которые заберут ресурсы, силы и время.

Все отношения в итоге скатывались к старому сценарию

Если замечаете, что проживаете один и тот же сценарий, значит, причина тому кроется в вас. Фото © Shutterstock

Если замечаете, что проживаете один и тот же сценарий, значит, причина тому кроется в вас. Фото © Shutterstock

А почему так получается? Вроде бы партнёры всегда были разные, знакомство и начало отношений — тоже. Но в какой момент всё начинает идти неверным путём, неумолимо приближая момент расставания? Это как раз яркий пример случая, когда "это не ты, причина — во мне". Если замечаете, что проживаете постоянно один и тот же сценарий, значит, причина тому действительно кроется в вас. Неосознанно, даже не замечая, запускаете разрушительный для любовных отношений механизм или изначально выбираете неподходящих мужчин. И так будет повторяться бесконечное количество раз, пока не найдёте первопричину. Отличный повод сходить на сессию к психологу — в терапии точно узнаете о себе много нового.

Любовная зависимость, или 10 опасных признаков, что вы подсели на человека как на наркотик

Любовная зависимость, или 10 опасных признаков, что вы подсели на человека как на наркотик

Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров