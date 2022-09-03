Что такое менсплейнинг, или 10 историй о том, как мужчины могут себя опозорить

"Один из друзей мужа как-то раз решил объяснить мне, что такое посттравматическое стрессовое расстройство. Он — айтишник. Я — психотерапевт, специализирующийся на травмах", — monkeylion.

"Мой обычный рабочий день. Никого не трогаю, пропалываю крапиву. Вдруг сзади подходит какой-то парень и начинает рассказывать, как нужно выдёргивать корни, чтобы было эффективно (я, очевидно, это знаю — это буквально часть моей работы). Так что я попросила его показать мне технологию. Этот тупица схватил самую большую жгучую ветку и получил ожоги по всей руке и лицу. Я была счастлива", — Madgerine.

"Супруг подруги очень долго на вечеринке пытался объяснить мне, как работают акции и опционы. У меня докторская степень в области финансов. Но, даже несмотря на это, он решил, что идея хорошая — рассказывать мне, как работает финансовый рынок", — algebragoddess.

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"Чувак, с которым я была на свидании, начал объяснять, почему у меня в офисе жарко... через 10 минут после того, как я сказала ему, что я инженер по вентиляции и кондиционированию. Я просто позволила ему выкопать себе яму, молча глядя на него. Завершив речь, он посмотрел на меня и тихо добавил: "Э-э, думаю, ты всё это и так знаешь". Я кивнула", — Internal_Use8954.

"Несколько месяцев назад один парень на несколько лет моложе меня объяснил, как довести женщину до оргазма. Я, как женщина, знаю это уже лет эдак 25. А он ещё так удивлялся, почему я не хотела с ним спать. А ещё он как-то раз попросил одного из моих братьев объяснить мне, как правильно менять подгузник. У меня уже третий ребёнок растёт. Уж знаю, наверное", — purplebadfish.

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"Какой-то мужик на остановке: Это град. Я: (оглядываюсь на него) Ага. Он: Это замёрзшая вода, падающая с неба. Я: 👀🙄", — tvbookpastaworm.

"Пришла в строймагазин купить сменную головку для ирригационной системы. Вдруг ко мне подошёл какой-то левый чувак и начал рассказывать о том, какие бывают части этих установок, как важно давление, как это всё сложно. Я всё пыталась его перебить, намекая, что мне его помощь не нужна, но он ничего не понимал. В итоге я так разозлилась, что сказала всё напрямую. Я инженер-сантехник..." — Internal_Use8954.

"Однажды мужчина пытался рассказать мне, чего хотят женщины в "Тиндере". Когда я поспорил с ним, он сказал мне, что я не знаю, о чём говорю, а затем кинул мне ссылку на видос, в котором ещё один парень рассказывал, чего же на самом деле нужно девушкам в дейтинг-приложениях..." — megsie72.

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"Белый мужик однажды пытался объяснить мне, что такое китайский Новый год. Я китаянка", — cecikierk.