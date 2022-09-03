Эти 8 качеств помогут женщине привлечь внимание и быстро сблизиться с мужчиной

Что заставляет людей тянуться друг к другу, влюбляться? Почему одни потенциальные партнёры нас так и манят, а на других мы даже не обращаем внимания? Всё дело в поведении. Мужчины, прежде чем подойти и познакомиться или предложить встречаться, тоже присматриваются к избранницам, анализируют их поведение и прикидывают, смогут ли ужиться потом с дамой. Хотите нравиться большинству мужчин? Тогда обратите внимание на следующие черты характера. Именно их большинство кавалеров ценит во вторых половинках. Как же понравиться абсолютно любому мужчине? Достаточно развить в себе эти качества.

Доброта

В первую очередь мужчина ищет для себя добрую, отзывчивую девушку. Фото © Freepik

Что может в ваши отношения с мужчиной добавить теплоты и уюта? Конечно же, такое качество, как доброта. Карьеристки, самостоятельные и слишком недоступные девушки привлекают представителей сильного пола гораздо реже именно из-за того, что доброты в этих женщинах гораздо меньше. В первую очередь мужчина ищет для себя ласковую и отзывчивую девушку, которая сможет что-то простить, где-то поддержать и в целом за счёт этого качества выглядит простой и понятной. Загадка, конечно, в девушке быть должна, но важно с этим не переборщить.

Гибкость ума

Ещё одно замечательное качество женщины, которое безумно нравится мужчинам, — умение не лезть постоянно в спор. Мы не говорим сейчас про безвольных рабынь, которые не в состоянии отстоять личные границы или мнение. Речь про тех женщин, которые чувствуют моменты, когда можно спорить и когда этого лучше не делать. Мудрая девушка не станет рьяно отстаивать позицию и давить оппонента аргументами. Она, наоборот, сведёт конфликт на нет и другим способом укажет, что партнёр не прав. Именно эта черта в поведении вторых половинок мужчинам очень нравится.

Самодостаточность

Мужчин восхищают те дамы, которые имеют интересы и не считают отношения смыслом жизни. Фото © Freepik

Представители сильного пола пытаются найти в пару не только красивую, но и самодостаточную женщину. Такая дама может весело и продуктивно проводить время с партнёром, но и без него способна заниматься какими-то делами и находить занятия по душе. Меньше всего мужчинам нравятся девушки, которые не могут оставить их ни на минуту: постоянно пишут или звонят, жалуются на скуку или отсутствие мотивации заниматься чем-то без кавалера. Зато парней восхищают те дамы, которые имеют интересы и не считают отношения смыслом жизни.

Эмпатичность

Одно дело быть просто доброй, а другое — обладать эмпатией, то есть умением сочувствовать и ставить себя на место другого. Поэтому, дорогие дамы, ваши слёзы при просмотре сериалов или из-за бездомного котёнка мужчинам очень нравятся. Такую женщину хочется защищать и оберегать. В отношениях эмпатия тоже творит чудеса, помогая партнёрам слышать друг друга и разделять переживания.

Умение хвалить

Уметь похвалить мужчину — важный навык, которому нужно научиться. Причём делать это стоит не только по важным случаям. Представляете, похвалу партнёры мужского пола любят и ценят порой даже больше, чем женщины. Поэтому стоит развить в себе качество не стесняться и гордиться мужчиной вслух, чтобы он слышал приятные слова в свой адрес как можно чаще.

Любознательность

Помимо естественного страха неизвестности есть и немного дурацкий пунктик у женщин, которые отказываются, боятся всего нового, — показаться перед партнёром неидеальной. Нет ничего катастрофического в том, что в первый раз не получилось сделать идеально. Но важно показывать мужчине, что вы готовы хотя бы попробовать. Это может быть всё что угодно: от нового блюда до экстремального вида спорта. Да, может испортиться причёска, потечь макияж, но, поверьте, партнёр гораздо выше оценит бесстрашие перед новым и желание попробовать, чем обратит внимание на растрёпанные волосы.

Умение осознавать чувства

Когда человек осознаёт чувства, то перестаёт проецировать их на партнёра. Фото © Freepik

Можно ли построить гармоничные и здоровые отношения с женщиной, которая не осознаёт чувств? Мужчины не захотят каждый раз спрашивать у ненаглядной, на что она обиделась, и слышать в ответ: "Я не знаю". Если девушка сама не имеет представления о себе, как сможет её понять партнёр? Когда человек осознаёт и принимает чувства и эмоции, то перестаёт проецировать их на любимого человека рядом. А это снижает риск конфликтных ситуаций на пустом месте и повышает уровень взаимопонимания в паре. Поэтому мужчинам очень нравятся осознанные женщины.

Способность принять человека таким, какой есть