Эти 8 качеств помогут женщине привлечь внимание и быстро сблизиться с мужчиной
Рассказываем про определённые черты характера и поведенческие привычки, от которых парни без ума. Именно эти качества в женщинах мужчины ценят больше всего. А вы ими обладаете?
Что заставляет людей тянуться друг к другу, влюбляться? Почему одни потенциальные партнёры нас так и манят, а на других мы даже не обращаем внимания? Всё дело в поведении. Мужчины, прежде чем подойти и познакомиться или предложить встречаться, тоже присматриваются к избранницам, анализируют их поведение и прикидывают, смогут ли ужиться потом с дамой. Хотите нравиться большинству мужчин? Тогда обратите внимание на следующие черты характера. Именно их большинство кавалеров ценит во вторых половинках. Как же понравиться абсолютно любому мужчине? Достаточно развить в себе эти качества.
Доброта
В первую очередь мужчина ищет для себя добрую, отзывчивую девушку. Фото © Freepik
Что может в ваши отношения с мужчиной добавить теплоты и уюта? Конечно же, такое качество, как доброта. Карьеристки, самостоятельные и слишком недоступные девушки привлекают представителей сильного пола гораздо реже именно из-за того, что доброты в этих женщинах гораздо меньше. В первую очередь мужчина ищет для себя ласковую и отзывчивую девушку, которая сможет что-то простить, где-то поддержать и в целом за счёт этого качества выглядит простой и понятной. Загадка, конечно, в девушке быть должна, но важно с этим не переборщить.
Гибкость ума
Ещё одно замечательное качество женщины, которое безумно нравится мужчинам, — умение не лезть постоянно в спор. Мы не говорим сейчас про безвольных рабынь, которые не в состоянии отстоять личные границы или мнение. Речь про тех женщин, которые чувствуют моменты, когда можно спорить и когда этого лучше не делать. Мудрая девушка не станет рьяно отстаивать позицию и давить оппонента аргументами. Она, наоборот, сведёт конфликт на нет и другим способом укажет, что партнёр не прав. Именно эта черта в поведении вторых половинок мужчинам очень нравится.
Самодостаточность
Мужчин восхищают те дамы, которые имеют интересы и не считают отношения смыслом жизни. Фото © Freepik
Представители сильного пола пытаются найти в пару не только красивую, но и самодостаточную женщину. Такая дама может весело и продуктивно проводить время с партнёром, но и без него способна заниматься какими-то делами и находить занятия по душе. Меньше всего мужчинам нравятся девушки, которые не могут оставить их ни на минуту: постоянно пишут или звонят, жалуются на скуку или отсутствие мотивации заниматься чем-то без кавалера. Зато парней восхищают те дамы, которые имеют интересы и не считают отношения смыслом жизни.
Эмпатичность
Одно дело быть просто доброй, а другое — обладать эмпатией, то есть умением сочувствовать и ставить себя на место другого. Поэтому, дорогие дамы, ваши слёзы при просмотре сериалов или из-за бездомного котёнка мужчинам очень нравятся. Такую женщину хочется защищать и оберегать. В отношениях эмпатия тоже творит чудеса, помогая партнёрам слышать друг друга и разделять переживания.
Умение хвалить
Уметь похвалить мужчину — важный навык, которому нужно научиться. Причём делать это стоит не только по важным случаям. Представляете, похвалу партнёры мужского пола любят и ценят порой даже больше, чем женщины. Поэтому стоит развить в себе качество не стесняться и гордиться мужчиной вслух, чтобы он слышал приятные слова в свой адрес как можно чаще.
Любознательность
Помимо естественного страха неизвестности есть и немного дурацкий пунктик у женщин, которые отказываются, боятся всего нового, — показаться перед партнёром неидеальной. Нет ничего катастрофического в том, что в первый раз не получилось сделать идеально. Но важно показывать мужчине, что вы готовы хотя бы попробовать. Это может быть всё что угодно: от нового блюда до экстремального вида спорта. Да, может испортиться причёска, потечь макияж, но, поверьте, партнёр гораздо выше оценит бесстрашие перед новым и желание попробовать, чем обратит внимание на растрёпанные волосы.
Умение осознавать чувства
Когда человек осознаёт чувства, то перестаёт проецировать их на партнёра. Фото © Freepik
Можно ли построить гармоничные и здоровые отношения с женщиной, которая не осознаёт чувств? Мужчины не захотят каждый раз спрашивать у ненаглядной, на что она обиделась, и слышать в ответ: "Я не знаю". Если девушка сама не имеет представления о себе, как сможет её понять партнёр? Когда человек осознаёт и принимает чувства и эмоции, то перестаёт проецировать их на любимого человека рядом. А это снижает риск конфликтных ситуаций на пустом месте и повышает уровень взаимопонимания в паре. Поэтому мужчинам очень нравятся осознанные женщины.
Способность принять человека таким, какой есть
И самое важное. Мужчина отдаст предпочтение той женщине, которая не станет пытаться его переделать. Она примет партнёра таким, какой он есть. Все попытки подстроить мужчину под свои порядки лишь оттолкнут его. Если чувствуете уже в самом начале отношений, что есть раздражение из-за повадок второй половинки, не стоит продолжать. Вы не сможете изменить или переделать взрослого человека. Но зато такими попытками здорово обидите, вызывая неуверенность в себе и заставляя чувствовать, что его настоящего не любят и не ценят.
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