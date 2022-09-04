Посол Тегену: Эфиопия может обратиться к РФ за спутниковыми снимками Голубого Нила

Власти Эфиопии могут обратиться к России за технической поддержкой в предоставлении спутниковых снимков для отслеживания уровня воды в реке Голубой Нил из-за претензий Судана и Египта к заполнению Эфиопией плотины "Возрождение". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла страны в Москве Алемайеху Тегену.

По его словам, недавно была завершена третья очередь заполнения плотины, а вторая турбина уже начала выработку электроэнергии.

"Что самое интересное, это никак не повлияло на страны ниже по течению. Наоборот, в Судане случилось наводнение. Это показывает, что никакого влияния плотина не оказывает на Судан и Египет", — объяснил посол.

Говоря о предложении Москвы предоставить спутниковые снимки разлива реки в разные времена года с целью снять возможные претензии обеих стран, Тегену отметил, что Эфиопия рассмотрит эту инициативу в будущем.

"Россия всегда предлагает свою техническую поддержку, Эфиопия ценит эти предложения, и в случае возникновения необходимости мы обязательно обратимся к России. Я знаю про это предложение, думаю, что мы можем его рассмотреть в будущем", — уточнил дипломат.