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Опубликовано 4 сентября 2022, 08:01

МО РФ показало видео боевой работы специалистов ГСМ в рамках спецоперации

Министерство обороны РФ опубликовало видео работы тыловых подразделений Западного военного округа, занимающихся материально-техническим обеспечением (МТО) в рамках спецоперации на Украине.

Работа специалистов материально-технического обеспечения подразделений ЗВО в Харьковской области. Видео © Минобороны России

На видео заснят процесс дозаправки топливом военной техники батальонно-тактической группы в Харьковской области. На этом участке происходит заправка машин на огневых позициях, уточнил начальник службы горюче-смазочных материалов подразделения ЗВО в разговоре с телеканалом "Звезда". Способ заправки зависит от характера боевых действий и условий местности.

По данным военного ведомства, специалисты службы ГСМ в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу, обеспечивая союзные войска на передовой всем необходимым — боеприпасами, горюче-смазочными материалами, водой и продуктами.

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Ирина Фальке
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