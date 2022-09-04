МО РФ показало видео боевой работы специалистов ГСМ в рамках спецоперации

На видео заснят процесс дозаправки топливом военной техники батальонно-тактической группы в Харьковской области. На этом участке происходит заправка машин на огневых позициях, уточнил начальник службы горюче-смазочных материалов подразделения ЗВО в разговоре с телеканалом "Звезда". Способ заправки зависит от характера боевых действий и условий местности.