МО РФ показало видео боевой работы специалистов ГСМ в рамках спецоперации
Министерство обороны РФ опубликовало видео работы тыловых подразделений Западного военного округа, занимающихся материально-техническим обеспечением (МТО) в рамках спецоперации на Украине.
Работа специалистов материально-технического обеспечения подразделений ЗВО в Харьковской области. Видео © Минобороны России
На видео заснят процесс дозаправки топливом военной техники батальонно-тактической группы в Харьковской области. На этом участке происходит заправка машин на огневых позициях, уточнил начальник службы горюче-смазочных материалов подразделения ЗВО в разговоре с телеканалом "Звезда". Способ заправки зависит от характера боевых действий и условий местности.
По данным военного ведомства, специалисты службы ГСМ в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу, обеспечивая союзные войска на передовой всем необходимым — боеприпасами, горюче-смазочными материалами, водой и продуктами.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео остановки прорыва ВСУ российскими десантниками. Один из них рассказал, что бойцы ВСУ едва продержались два часа, а после отступления им дали возможность и время забрать раненых.
Минобороны России