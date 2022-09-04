Космонавт Прокопьев рассказал о планах следующей экспедиции на МКС
Прокопьев: Российские члены экипажа следующей миссии на МКС выйдут в космос до пяти раз
Российские члены экипажа следующей миссии на Международную космическую станцию могут совершить до пяти выходов в открытый космос. Об этом в интервью журналу "Русский космос" рассказал космонавт Сергей Прокопьев.
"На экспедицию запланировано до пяти выходов в открытый космос", — сказал он.
Прокопьев добавил, что космонавтам предстоит установить на модуле "Наука" специальную платформу СККО — средство крепления крупногабаритных объектов. После этого можно будет считать, что развёртывание модуля закончено. При этом единственная девушка в российском отряде космонавтов, Анна Кикина, в это время будет оператором манипулятора ERA, пульт управления которым находится внутри станции.
Ранее Лайф рассказывал, что США решили предложить России перекрёстные полёты на кораблях Starliner. Пока речь идёт о полётах российских космонавтов на кораблях Crew Dragon компании SpaceX. После первых запусков осенью этого года NASA рассчитывает "включить корабли Boeing" и достичь "долгосрочного соглашения".
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