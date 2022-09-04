Космонавт Прокопьев рассказал о планах следующей экспедиции на МКС

Российские члены экипажа следующей миссии на Международную космическую станцию могут совершить до пяти выходов в открытый космос. Об этом в интервью журналу "Русский космос" рассказал космонавт Сергей Прокопьев.

"На экспедицию запланировано до пяти выходов в открытый космос", — сказал он.

Прокопьев добавил, что космонавтам предстоит установить на модуле "Наука" специальную платформу СККО — средство крепления крупногабаритных объектов. После этого можно будет считать, что развёртывание модуля закончено. При этом единственная девушка в российском отряде космонавтов, Анна Кикина, в это время будет оператором манипулятора ERA, пульт управления которым находится внутри станции.