SANA: В Сирии разбился военный вертолёт, экипаж погиб
Вертолёт сирийской армии разбился в районе города Хама, весь экипаж погиб. Об этом сообщает SANA со ссылкой на Минобороны страны. По информации агентства, несчастный случай произошёл из-за технической неисправности.
"Военный вертолёт разбился сегодня утром к северо-востоку от Хамы во время учебной миссии в результате технической неисправности, которая привела к гибели экипажа вертолёта", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что в результате атаки Израиля на аэродромы Сирии получили ранения пять военных. Уточняется, что удары были нанесены "по объектам инфраструктуры, используемым группировками, связанными с КСИР".