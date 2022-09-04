SANA: В Сирии разбился военный вертолёт, экипаж погиб

Вертолёт сирийской армии разбился в районе города Хама, весь экипаж погиб. Об этом сообщает SANA со ссылкой на Минобороны страны. По информации агентства, несчастный случай произошёл из-за технической неисправности.

"Военный вертолёт разбился сегодня утром к северо-востоку от Хамы во время учебной миссии в результате технической неисправности, которая привела к гибели экипажа вертолёта", — говорится в сообщении.