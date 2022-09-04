Украина обстреляла Макеевку ракетами из РСЗО "Ураган"

Вооружённые силы Украины выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня "Ураган" по Макеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлению <…> населённый пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", — сказано в записи в телеграм-канале.