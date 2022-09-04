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4 сентября, 07:37

Украина обстреляла Макеевку ракетами из РСЗО "Ураган"

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три ракеты из "Урагана" по Макеевке

Вооружённые силы Украины выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня "Ураган" по Макеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлению <…> населённый пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", — сказано в записи в телеграм-канале.

На данный момент о каких-либо разрушениях и пострадавших информации не поступало.

Мост в Новой Каховке обрушился после обстрелов со стороны ВСУ

Мост в Новой Каховке обрушился после обстрелов со стороны ВСУ

Ранее власти Энергодара сообщили о попадании украинского снаряда в энергоблок Запорожской АЭС. Повышения радиационного фона на территории станции после обстрела не отмечено.

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Wikipedia / Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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