ТАСС: Более 10 взрывов прогремело в Херсоне
В Херсоне прогремело более 10 взрывов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, взрывы произошли из-за работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Следы от ракет в небе над Херсоном хоть и не видны, но звуки были слышны. При этом власти города пока официально не подтверждали обстрелы населённого пункта со стороны ВСУ.
А ранее сообщалось, что мост в Новой Каховке обрушился после обстрелов со стороны ВСУ. Согласно сделанным спутниками снимкам, само сооружение осталось стоять, но оказалось сильно повреждено.
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