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Регион
Опубликовано 4 сентября 2022, 07:43
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ТАСС: Более 10 взрывов прогремело в Херсоне

В Херсоне прогремело более 10 взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, взрывы произошли из-за работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Следы от ракет в небе над Херсоном хоть и не видны, но звуки были слышны. При этом власти города пока официально не подтверждали обстрелы населённого пункта со стороны ВСУ.

Мэр Донецка сообщил о ранении ещё трёх мирных жителей в результате обстрелов ВСУ
Мэр Донецка сообщил о ранении ещё трёх мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

А ранее сообщалось, что мост в Новой Каховке обрушился после обстрелов со стороны ВСУ. Согласно сделанным спутниками снимкам, само сооружение осталось стоять, но оказалось сильно повреждено.

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Евгения Колесникова
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