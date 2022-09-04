ТАСС: Более 10 взрывов прогремело в Херсоне

По данным агентства, взрывы произошли из-за работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Следы от ракет в небе над Херсоном хоть и не видны, но звуки были слышны. При этом власти города пока официально не подтверждали обстрелы населённого пункта со стороны ВСУ.