"Газпром" подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме на ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров. Об этом журналистам заявил официальный представитель российской транснациональной энергетической компании Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной, через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 4 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он.