"Газпром" подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме
"Газпром" подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме на ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров. Об этом журналистам заявил официальный представитель российской транснациональной энергетической компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной, через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 4 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он.
Как писал Лайф, Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжается. "Газпром" каждые сутки поставляет в Европу около 41,1 миллиона кубометров топлива через газоизмерительную станцию "Суджа", а вот транзит через станцию "Сохрановка" Украина прекратила.
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