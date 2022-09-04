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4 сентября, 07:59

"Газпром" подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме

"Газпром" подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме на ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров. Об этом журналистам заявил официальный представитель российской транснациональной энергетической компании Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной, через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 4 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он.

Украина предложила поставлять через неё больше газа

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Как писал Лайф, Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжается. "Газпром" каждые сутки поставляет в Европу около 41,1 миллиона кубометров топлива через газоизмерительную станцию "Суджа", а вот транзит через станцию "Сохрановка" Украина прекратила.

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Telegram-канал ПАО "Газпром"

Светлана Оперук

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