"Придётся им помёрзнуть": Экономист высмеял панику в Британии из-за "Северного потока"

Паника в Великобритании из-за решения о перекрытии газопровода "Северный поток" выглядит необоснованно, ведь власти должны были просчитать всё на полтора хода вперёд, когда вводили антироссийские санкции. Об этом Лайфу заявил экономист, политолог Александр Дудчак.

"А чего им паниковать? Удивление и паника — это совершенно необоснованно. Пусть покупают американский газ, они же на это рассчитывали. Они, наверное, когда вводили антироссийские санкции, должны были посчитать, где они будут брать замену", — заметил эксперт.

Дудчак предположил, что власти страны совершенно не переживают об уровне жизни граждан, ведь для них политические цели важнее, чем жизнь людей. Нынешний уровень цен на газ можно назвать критическим, добавил экономист. Лондон получал топливо не только из России, но цены выросли у всех, а недофинансирование этой отрасли было очень серьёзным.

"Практически у всех стран сократились инвестиции в геологоразведку, добычу. Такая проблема быстро не решается. Они же все надеялись на зелёную энергетику, ветер, солнце. Вот и получили. Придётся им два-три года помёрзнуть", — добавил политолог.

При этом Дудчак предположил, что нынешней зимой увеличится количество сообщений о погибших из-за холода. По его словам, подобное случалось и раньше, но сейчас ситуация будет ещё более сложная.