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4 сентября, 08:52

Германии предрекли массовые антиправительственные протесты по примеру чешских

Die Welt напророчила Германии массовые антиправительственные протесты, как в Чехии

Жители Германии могут обвинить власти в нежелании налаживать отношения с Россией и отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьёзного кризиса, как это было в ходе антиправительственного митинга в Чехии. Об этом пишет газета Die Welt.

"Чешская Республика пережила субботу, которая всё ещё может быть в запасе для Германии: десятки тысяч людей вышли на демонстрацию в Праге против роста цен на энергоносители и Правительства Чехии. К митингу призвали правые экстремистские партии и Коммунистическая партия", — говорится в публикации.

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Различные немецкие группы уже призвали жителей Германии к протестам. Так, профсоюз Ver.di, Левая партия и "Альтернатива для Германии" (АдГ) хотят устроить митинг этой осенью. А комиссар левой фракции по Восточной Европе, член Бундестага Серен Пеллман уже объявил о проведении в понедельник демонстрации под лозунгом "Горячая осень против социального холода". Крайне правая "Свободная Саксония" (Freie Sachsen) планирует присоединиться к левым, организовав рядом свой митинг.

"Что касается АдГ, лидеры партии Тино Хрупалла и Алис Вайдель хотят представить соответствующую кампанию на следующей неделе. Девиз: "Жаркая осень, а не холодные ноги!" дополнен лозунгом "Наша страна прежде всего!" — указывается в публикации.

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Ранее профессор Вернер Патцельт предупредил Германию о "жаркой осени" из-за протестов. По его словам, сейчас немцы ощутят недостаток энергии и будут наблюдать за повышением цен и инфляцией. В этой связи в стране неизбежны протесты среди населения.

Обложка ©

Getty Images / Sina Schuldt / picture alliance

Светлана Оперук

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