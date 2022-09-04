Первый министр Шотландии Стерджен назвала катастрофой избрание Трасс премьером Британии

Если глава МИД Великобритании Лиз Трасс займёт пост премьера страны, то это обернётся для всего Соединённого Королевства катастрофой. Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Если она будет управлять страной так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофой не только для Шотландии, но и для всех остальных частей Соединённого Королевства. Давайте надеяться, что подобное не произойдёт, ибо мы переживаем непростые времена", — сказала она.

По словам Стерджен, во время избирательной кампании Трасс уделяла внимание узким приоритетам членов Консервативной партии, а именно сокращению налогов для наиболее обеспеченных категорий граждан, хотя должна была предлагать точечную помощь уязвимым слоям населения на фоне энергетического кризиса в Великобритании. При этом первый министр Шотландии заявила о готовности выстраивать конструктивные отношения с Трасс, если та победит на выборах и станет премьером.

"Мы расходимся по многим политическим вопросам, но я считаю, что у каждого, кто занимает кресло премьер-министра, должен быть шанс показать себя", — добавила она.